Viroloog Osterhaus: ‘Is nog maar de vraag of het bij drie positief geteste personen blijft op die vlucht’

De komende twee tot vijf dagen zijn ‘heel erg spannend’ voor de Nederlandse sportploeg bij de Olympische Spelen in Tokio. Dat zegt viroloog Ab Osterhaus in een eerste reactie op de laatste ontwikkelingen bij TeamNL in Japan. Gebleken is dat de drie personen van Oranje die positief hebben getest op het coronavirus, zaterdag op dezelfde vlucht van Amsterdam naar Tokio zaten.

Skateboardster Candy Jacobs was woensdag de eerste die in quarantaine moest na een positieve test. Een dag later volgden taekwondoka Reshmie Oogink en een staflid van de roeiploeg. ,,Ik denk wel dat er een paar alarmbellen zijn afgegaan. Je moet altijd voorzichtig zijn met conclusies na deze eerste bevindingen, maar ze zullen daar de komende dagen heel goed moeten opletten op nieuwe besmettingen. Dit was precies het scenario waar we bang voor waren”, laat Osterhaus weten.

Volgens de viroloog is het nog lang niet zeker dat de drie positief bevonden personen van TeamNL in het vliegtuig besmet zijn geraakt. “Om dat te weten te komen, zul je de hele historie van die vlucht moeten nalopen. Hoeveel passagiers waren er in totaal, hoeveel andere inzittenden zijn positief getest? Heeft het drietal bij elkaar in de buurt gezeten of juist van elkaar vandaan? In dat laatste geval is de kans aanwezig dat er meer mensen het virus hebben opgelopen.”

Osterhaus: ,,Of drie besmettingen veel zijn op één vlucht? Dat hangt er vanaf hoeveel personen het virus in het vliegtuig hebben verspreid. Is dat er één of zijn dat er meer, die op verschillende plekken in het toestel hebben gezeten? Wat mij betreft, is het nog maar de vraag of het bij drie positief geteste personen blijft op die vlucht.”

Volgens Osterhaus is in elk geval op basis van de de huidige gegevens de kans aanwezig dat de drie besmettingen bij TeamNL in het vliegtuig zijn ontstaan. ,,Ik begrijp dat de teamleden voor vertrek en bij aankomst in Tokio zijn getest en daarna in het olympisch dorp dagelijks een test ondergaan. Het is heel goed dat ze dat daar zo doen en dat de positieve personen er dus vroeg worden uitgevist. Maar een dag na de vliegreis kun je nog niet positief zijn als je in het toestel besmet bent geraakt. De incubatietijd is meestal een dag of vier, vijf. Dus als je naar de huidige gang van zaken bij de Nederlandse ploeg kijkt, dan kunnen de besmettingen inderdaad tijdens de vlucht zijn ontstaan. De komende dagen zullen voor Oranje in Tokio dus heel erg spannend zijn.”

