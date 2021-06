Voor het olympische gevoel moet je in Scheveningen zijn

Voor fans die zo dicht mogelijk bij het olympische gevoel willen komen, is Scheveningen dus de place to be deze zomer. Het festival wil proberen om een stukje Tokio naar Nederland te halen, zodat het voor iedereen mogelijk is optimaal van de Spelen te genieten. Dit is niet alleen vanwege de coronapandemie noodzakelijk, maar ook met het oog op een duurzame toekomst. De Nederlandse topsportwereld vindt het niet wenselijk als hele mensenmassa’s continu naar andere continenten vliegen en dus wordt er een alternatief dicht bij huis gecreëerd. Het IOC kijkt mee met het festival en zegt te willen leren van het Nederlandse project. Wellicht dat er over drie jaar bij de Spelen in Parijs over heel de wereld dergelijke terreinen opgezet worden.