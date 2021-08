Voormalig IOC-voorzitter Jacques Rogge (79) overleden

Jacques Rogge stond van 2001 tot en met 2013 aan het hoofd van het Internationaal Olympisch Comité. Hij was de achtste IOC-voorzitter. Rogge nam als zeiler in de Finnklasse deel aan de Olympische Spelen van 1968 in Mexico, 1972 in München en 1976 in Montreal. De Belg, die een vrouw, een zoon en een dochter achterlaat, was orthopedisch chirurg met een graad in sportgeneeskunde.