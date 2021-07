Waarom de Leeuwinnen al ver voor de openingsceremonie in actie komen

Het grootste sportfeest ter wereld - 33 sporten met liefst 339 te verdelen gouden medailles - zit gepropt in slechts zeventien dagen, tot en met zondag 8 augustus. Aan dat format zitten het Internationaal Olympisch Comité al decennia vast. Een aantal sporten krijgt zijn speelschema - poules en knock-outfase - in die tijdspanne domweg niet afgewerkt.

Omdat zaterdag al de tweede groepswedstrijd van Oranje op het programma staat, tegen Brazilië, zien we geen Leeuwinnen een dag eerder achter de vlaggendragers Churandy Martina en Keet Oldenbeuving het Olympisch Stadion in Tokio binnenwandelen. Logistiek is ook dat onverantwoord. De voetbalsters spelen hun eerste twee duels op een slordige 400 kilometer van Tokio, in Miyagi.