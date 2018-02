WADA adviseert gebruik flesjes van Spelen in Rio

Die aanbeveling volgt na de zorgen die zijn ontstaan over de nieuwste lichting flesjes van Zwitserse makelij. Deze blijken na verzegeling handmatig te kunnen worden geopend en daarmee zijn ze vatbaar voor geknoei.



,,Ons dringende advies is het oude model te gebruiken. Dit moet worden beschouwd als een voorzorgsmaatregel die de betrouwbaarheid van de dopingcontroles in Pyeongchang garandeert'', zegt directeur Olivier Niggli in een verklaring van het WADA. Volgens het antidopingbureau zijn er nog genoeg flesje voorradig die bij de Zomerspelen in 2016 in Rio zijn gebruikt.