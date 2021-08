‘Wat als Tamberi en Barshim het niet eens waren geworden over jump-off óf het goud delen?’

Volgens mij is jezelf naar binnen lullen dit jaar ook een olympische discipline, dus je staat al op acht. En dan hopen we maar op eenzelfde atletiekavond. Want kolere, dit was er eentje voor in het geheugen. De Venezolaanse Rojas zweefde bij het hinkstapspringen een 26 jaar oud wereldrecord aan flarden. Moest de hoogspring-ontknoping nog komen. Daar stonden Tamberi en Barshim na de laatste sprong exact gelijk, met geslaagde pogingen over 2,37 meter.



Het vervolg? Mochten de man uit Italië en Qatar zelf bepalen. Óf een jump-off. Met een winnaar en een verliezer. Óf het goud delen. Ze keken elkaar eens diep in de ogen, lang duurde dat niet en vlogen elkaar daarna in de armen. Vrienden voor het leven. Wat ik mij wel afvraag: wat nou als ze het niet eens waren geworden?



En dan moest het koningsnummer nog beginnen. De 100 meter. Na de finales op de WK in Londen en Doha die ik live in het stadion zag, nu een olympische. Zaterdag bij de vrouwen, nu bij de mannen. De lichten uit, ineens donker in het stadion, een lichtshow. Een gespannen stilte, een ronkende helikopter. En dan een winnaar die iedereen moet wikipediaen maar geen Nederlandse wikipedia-pagina heeft: Marcell Jacobs. Een Italiaan die voorheen pochte met een Europese indoortitel. Oh ja, mocht je een extra laptop bij je hebben, neem die dan even mee. Die van de Italiaanse journalist een rij voor mij wordt momenteel gerepareerd.



Ciao!



Pim