Waterpolosters moeten voor ticket Spelen alleen nog afrekenen met Griekenland

Medaille­kan­di­daat Badloe: ‘Mijn honger zal jaar moeten wachten’

27 juli Kiran Badloe had vandaag in actie moeten komen na een veelbesproken strijd die hem het olympische surfticket opleverde ten koste van Dorian van Rijsselberghe. Maar de man in vorm zit in Scheveningen in plaats van in Tokio.