Weer pech! BMX'er Niek Kimmann botst bij training hard op overstekende official

Kimmann, die donderdag (03.00 uur Nederlandse tijd) in actie komt, zit volop in de voorbereiding op zijn race over drie dagen. In die voorbereiding gebeurde vandaag een ongeluk op het parkoers en daarbij liep de 25-jarige BMX’er een knieblessure op.



,,Dit is wat er vandaag is gebeurd. Ik raakte een official die de baan over wilde steken. Mijn knie is pijnlijk, maar ik zal mijn best doen om klaar te zijn voor donderdag. Bedankt allemaal voor de berichtjes, die worden zeer gewaardeerd", schrijft Kimmann, die in Rio de Janeiro zevende werd, op Twitter bij een filmpje van het ongeluk.



Kimmann werd in 2015 al eens wereldkampioen.