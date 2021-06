Zo ziet het olympisch dorp in Tokio eruit

Tijdens de Olympische Spelen wonen zo’n 18.000 sporters en begeleiders in het dorp, tijdens de Paralympische Spelen zijn dat er ongeveer 8000. Het olympisch dorp heeft een speciale coronakliniek gekregen, waar de dagelijkse tests worden uitgevoerd. Overal hangen posters waarop de coronamaatregelen staan. Een feestje bouwen in het dorp is min of meer verboden. ,,Als je alcohol drinkt, doe dat dan alleen”, zei Takashi Kitajima, de manager van het atletendorp.

Pieter van den Hoogenband, de chef de mission van de Nederlandse ploeg, zei eerder dat de lounge in gebouw 7 een oranje tintje gaat krijgen. ,,Waarschijnlijk is er vanwege de coronamaatregelen voor de sporters komende zomer weinig bewegingsruimte. Daarom is de lounge dit keer belangrijker dan ooit”, aldus Van den Hoogenband. ,,We willen daar echt een klein stukje Nederland creëren in het oog van de orkaan die de Spelen gaan zijn. Een plek waar de sporters zich rustig kunnen terugtrekken en even kunnen chillen.”