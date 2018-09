14.000 euro voor BMX-er Jelle van Gorkom bij veiling in Haaksbergen

Grolse vlag wappert op slagveld van Palmanova

1 september GROENLO - Vanuit de lucht is Palmanova een indrukwekkende negenhoek, met in het midden een groot plein. Daaromheen de oranje pannendaken van in traditionele Italiaanse stijl. De Italiaanse vestingstad is dan ook erkend als werelderfgoed door de VN-organisatie UNESCO. Rond die wallen wordt een veldslag uit het begin van de 17e eeuw al enkele jaren nagespeeld: dit weekend met deelnemers van de Compagnie Grolle.