40 kilometer aan Zwarte Cross-hekken opruimen bij 39 graden: ‘Heet? Niet over nadenken, gewoon doorgaan’

Met veel water, extra pauzes en zo nu en dan een ijsje houden de werknemers van Boels het vol. Deze week moeten de Veluwse mannen alle hekken rond het terrein van de Zwarte Cross opruimen. ,,Daar doen we een week over. We zijn met twaalf man en werken in vier ploegen van drie man. Elke ploeg doet zo’n twee kilometer per dag. Ja, ook vandaag met 39 graden”, zegt Teun Kap.



Samen met Alex van Ginkel en Davon Mulder vormt Kap een van de ploegen. ,,Vanmorgen vroeg toen de wekker ging dacht ik wel even: ‘O jee’. Maar als je eenmaal bezig bent, gaat het ook prima. Niet over nadenken, gewoon doorgaan.”