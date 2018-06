73-jarige vrouw zet de achtervolging in op doorrijder na botsing op de N18

Beelden Baudet in Groenlo tegen afspraak toch online

18 juni GROENLO - Forum voor Democratie (FvD) heeft tegen de afspraken in filmbeelden openbaar gemaakt van de bijeenkomst afgelopen vrijdag op scholengemeenschap Marianum in Groenlo. Dat zegt rector Gitti Burema. Partijleider Thierry Baudet was op de school te gast voor een discussiemiddag over waardenvrij onderwijs.