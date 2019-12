82-jarige vrouw uit Aalten komt om bij aanrijding op N18

Geleende peperdure Porsche moet nu toch écht terug naar erfgenamen overleden miljonair Westerman

11 december LICHTENVOORDE - Een in bruikleen gegeven peperdure Porsche 311 Coupé van de inmiddels overleden miljonair en oprichter van State of Art uit Lichtenvoorde, moet nu toch écht terug naar de erfgenamen. Een voormalige vriend van Westerman, Peter Ecury, heeft de Porsche nog in het bezit.