90ste Bloemencorso Lichtenvoorde weer een kleurrijk spektakel

teruglezenLICHTENVOORDE - Het 90ste Bloemencorso van Lichtenvoorde is om 14.00 uur van start gegaan en kort voor 16.30 uur geëindigd. Lees in onderstaand blog alle ontwikkelingen nog eens rustig terug!

16.29: En daar is de laatste wagen: ‘Wild’ van De Lummels En dan begint het toch weer te druppelen... Wil je alle wagens nog eens in alle rust bekijken, dan kun je naar het tentoonstellingsterrein aan de Gert Reindersstraat. Hier staan alle wagens opgesteld en kun je ze tot 23.00 uur bekijken . Entreeprijs hiervoor is 2,50 euro.



Daarmee sluiten wij ook dit liveblog af. Bedankt voor het volgen!

Volledig scherm 'Wild' van De Lummels. © DG

16.18: Alles beweegt op de wagen ‘Flarden’ van Corsogroep Hooiland. De menskracht waarmee de wagen in beweging wordt gezet is fraai gecamoufleerd.

Volledig scherm Alles beweegt op de wagen 'Flarden' van Corsogroep Hooiland. © DG

Volledig scherm 'Boekenstad' van Vedut Nogal. © DG

16.11: Het corso is bezig aan de laatste paar minuten. Het publiek geniet zichtbaar van het kleurrijke spektakel in Lichtenvoorde.

Volledig scherm Publiek geniet van het corso. © DG

16.04: Hoe bewegen de wagens in het corso eigenlijk allemaal? Sommigen worden voortgeduwd, zo is goed te zien, anderen hebben de voortbeweging ingebouwd: voetjes onder de wagen tonen hoe.

Volledig scherm Sommige wagens hebben de voortbeweging ingebouwd: voetjes onder de wagen tonen hoe. © DG

15.52: ‘Big Beauties’ van Groep Marneth

Volledig scherm ‘Big Beauties’ van Groep Marneth © DG

15.41: Alsof ze het met hun zomerse klanken meememen: Djembe Agogo kwam langs en de zon schijnt in Lichtenvoorde!

Volledig scherm 'Origami' van Groep Van Ons. © DG

15.30: ‘Waterspiegeling’ van Groep Rensing.

Volledig scherm 'Waterspiegling' van Groep Rensing. © DG

15.23: De heupjes kunnen los, want sambaband Djembe Agogo komt er aan!

Volledig scherm De heupjes kunnen los, want sambaband Djembe Agogo komt er aan! © DG

15.16: Alle zintuigen zijn nodig voor de wagen ‘Chocolade’ van Lansick Bluiminck. De bloemen zijn gedrenkt in chocolade en dat ruik je!

Volledig scherm 'Chocolade' van Lansink Bluiminck. © Theo Kock

15.11: Rastahonden, een rastafari... Volgt er straks een wietkwekerij?

Volledig scherm Van Reedestraat met 'Samen een straatje om' © DG

Volledig scherm 'Hogere Sferen' van Boschkempers. © DG

15.02: Het is soms passen en meten met de grote wagens door de soms smalle straten in Lichtenvoorde, zoals ‘Chocolade’ van Lansink Bluiminck.

Volledig scherm 'Zorgen' van corsoclub Boschlaan. © DG

14.55: De eerste wagen is meteen al een spektakelstuk. Zwarte magie van corsogroep Teeuws. Fraai geel, wit en dieprood.

Volledig scherm ‘Zwarte Magie’ van corsogroep Teeuws. © DG

14.52: Een prachtige creatie bij de kleine wagens: 200 jaar molen Hermien Harreveld, mét draaiende wieken en molengeluiden!

Volledig scherm 200 jaar molen Hermien Harreveld, mét draaiende wieken en molengeluiden. © DG

14.44: Het is inmiddels alweer een tijdje droog in Lichtenvoorde, waar de paraplu’s weer zijn opgeborgen. De regen was slechts van korte duur en het is nu droog afwachten tot de grote wagens langskomen.

14.37: De corsokids gaan voorop. Twintig kinderen zijn er dit jaar, die met hun eigengemaakte creaties de route rijden en alvast oefenen voor het ‘echte’ werk, waar ze over een paar jaar mee aan de slag gaan. De actualiteit houden ze in ieder geval goed in de gaten, want ‘plastic soup’ is het thema van één van de wagens.

Volledig scherm De corsokids gaan voorop met hun eigen creaties. © DG

Volledig scherm De corsokids gaan voorop met hun eigen creaties. © DG

14.25: Daar is de bui dan toch. En het is wel iets meer dan een zacht regentje! De pet, hoed of paraplu wordt tevoorschijn gehaald, de regenjas gaat aan. De partytent-people hadden een prima timing en hun tent precies op tijd staan.

14.11: Het is goed gebruik dat bij de tribunes een toelichting wordt gegeven op de optocht en feitjes worden verteld over de langstrekkende wagens. Dit jaar is dat in het Nederlands én het Duits. De organisatie van het corso heeft stevig ingezet op het trekken van bezoekers uit Duitsland, en dat lijkt gelukt: langs de kant is veel Duits te horen.

14.04: Het zou droog blijven, maar komt er dan toch regen? Een paar druppels nu, aan de overzijde va de (onoverdekte) tribune wordt voor de zekerheid een een partytent opgebouwd. En dat valt nog niet mee...

Volledig scherm Komt er toch regen? Een paar druppels nu, aan de overzijde van de tribune wordt een partytent opgebouwd. © DG

14.01: In de corsotuin achter de volle tribune aan de Richtersstraat nog genoeg dahlia s. Voor noodgevallen?

Volledig scherm In de corsotuin achter de tribune nog genoeg dahlia's. © DG

13.57: Lichtenvoorde stroomt snel vol. Parkeerplaatsen buiten het dorp vullen zich rap. Langs de route staan belangstellenden op sommige plekken ver voor het begin van de optocht al rijendik te kijken naar de reclamestoet, die aan het corso vooraf gaat.

Volledig scherm De karavaan die vooraf gaat aan het corso. © DG