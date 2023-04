Achterhoek als bedrijfspoort naar Europa: ‘Moeten smokkelaarsmentaliteit meer aanwakkeren’

Nog acht kandidaten over voor tweede coffeeshop in Doetinchem: loting met notaris is maandag

Acht kandidaten die een coffeeshop willen beginnen in Doetinchem gaan maandag 3 april de hoge hoed in. Loting door een notaris, moet uitwijzen wie de finaleronde in mag en straks mogelijk een tweede coffeeshop mag openen in de stad.