Achterhoek stelt klimaatdoelen bij: Ideaal om klimaatneutraal te zijn uitgesteld naar 2050

Laat de regio daarmee haar ambitie om voorloper te zijn in de energietransitie varen?

,,Nee, zeker niet”, zegt wethouder Gerjan Teselink van de gemeente Berkelland. ,,Maar we moeten wel realistisch zijn. Destijds, in 2009 toen het akkoord ondertekend werd, waren er nog geen landelijke doelstellingen. Inmiddels is de hele wereld, inclusief Nederland, bezig met het halen van klimaatdoelen.”

,,Voor ons als gemeenten is duidelijk geworden dat wij het allemaal niet zelf in de hand hebben. Denk bijvoorbeeld aan het overvolle stroomnet. Dergelijke zaken dwingen ons kritisch naar het akkoord te kijken en de vraag te stellen: is 2030 haalbaar?”

Veiliger

Het antwoord op die vraag is ‘nee’, zegt de wethouder die namens de acht gemeenten bestuurlijk trekker is van het akkoord. ,,We hebben al flink wat stappen gezet en daar willen we ook mee doorgaan. Het liefst zo snel mogelijk. Ook om de wereld te laten zien wat er allemaal mogelijk is. Maar het is in onze ogen wel veiliger om daarvoor de landelijke doelstelling aan te houden.”

Volgens de wethouder is dat onder meer belangrijk, om gesprekken met andere partijen duidelijk te houden. ,,Als gemeentes alleen, kunnen we niet energieneutraal worden. Sinds 2009 hebben we veel beter inzichtelijk gekregen wat er allemaal nodig is om de doelen te halen. De opgave is groter dan we in 2013, toen het tweede Akkoord van Groenlo werd vastgesteld, konden voorzien. Daarom hebben we ook andere partijen nodig. Die samenwerking gaat een stuk makkelijker als we allemaal naar hetzelfde einddoel toe werken.”

Het nieuwste akkoord, dat Het Akkoord van Groenlo 3.0 heet, is er volgens Teselink dan ook vooral op gericht de samenwerking in de regio te onderstrepen. ,,Het is zeker geen lege huls”, belooft Teselink. ,,Die samenwerking, daarin zit de kracht van dit akkoord. We moeten als Achterhoek de handen ineen slaan om deze opgave tot uitvoer te brengen. Want onderschat het niet, energieneutraal worden is niet iets dat je even doet. Zeker in een landelijk gebied als hier.”

Uitvoering van de plannen

De komende weken wordt duidelijk hoe de gemeenteraden van de acht gemeentes tegen het voorstel aankijken. Als alle betrokken akkoord zijn gegaan, willen de gemeente een uitvoeringsagenda opstellen. Daarbij komen zaken aan bod als het gasloos maken van gebieden, het winnen van zonne-energie, opwekken van biogas, het plaatsen van windmolens en de krapte op het stroomnet.

,,Veelal gemeente-overstijgende punten die we beter tot uitvoer kunnen brengen als we samenwerken”, besluit Teselink.

