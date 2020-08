Achterhoeker Marcel ontwerpt voor de allerrijksten: ‘Gewoon simpel. Het geheel moet kloppen’

Slim techbe­drijf uit Groenlo werkt aan een lichtsys­teem dat het coronavi­rus kan doden

24 juli GROENLO - Techbedrijf Nedap in Groenlo past haar bestaande draadloze lichtsysteem voor winkels, bedrijfshallen en openbare gebouwen - Luxon - zodanig aan, dat de ultraviolette lampen het coronavirus kunnen doden. Daarmee wordt momenteel getest in schoolgebouwen in de Verenigde Staten.