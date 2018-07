Achterhoeks energiebedrijf mag weer handelen na fraude directeur

AMSTERDAM/ GROENLO – Er mag weer gehandeld worden in aandelen van New Sources Energy. Vorig jaar legde de Autoriteit Financiële Markten de handel stil nadat de FIOD bestuursvoorzitter Frans W. uit Barchem aanhield.

W. werd verdacht van beleggingsfraude met zonne-energie. New Sources Energy is een beursgenoteerde onderneming die onder meer twee grote zonneparken zou aanleggen in de Achterhoek. Maar van de 6 miljoen ingelegd geld werd volgens de FIOD maar een fractie belegd. W. kreeg van de AFM een boete van een ton omdat hij de koers van NSE kunstmatig opgestuwd zou hebben, waardoor beleggers werden misleid.

Nieuw bestuur

Inmiddels heeft NSE een nieuw bestuur. De schulden zijn gesaneerd en de AFM heeft inzicht gekregen in de financiële gegevens van de afgelopen jaren. Daarom heeft de AFM nu de handel in aandelen NSE weer toegestaan. De nieuwe bestuurders van het bedrijf hebben alle vertrouwen in de 'doorstart'.

Zonnepark bij de Laarberg

Een van de betrokken zonneparken zou de Laarberg in Groenlo zijn. De grootste aandeelhouder van New Sources Energy is Nieuw Hollands Groen. Dit bedrijf is initiatiefnemer van het zonnepark op bedrijventerrein de Laarberg tussen Groenlo en Eibergen. Er waren eerst zorgen over het doorgaan van dit project, maar inmiddels staan er 6.600 zonnepanelen op een terrein bij de Laarberg. Het zonnepark is vorige maand officieel in gebruik genomen.