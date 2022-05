Achterhoeks lintje voor ‘zilveren droadnaegel’ of ‘blikken pechvogel’ op Zwarte Cross

Droom Suzan & Freek komt uit: ze staan op hoofdpodi­um Zwarte Cross

LICHTENVOORDE/VRAGENDER - Met de bekendmaking van een nieuwe reeks artiesten die op de Zwarte Cross in Vragender gaan optreden, gaat meteen een droom van het duo Suzan & Freek in vervulling. Want ‘onze buurjongen en -meisje Suzan&Freek’ staan ook op de artiestenlijst voor een concert op het hoofdpodium.

