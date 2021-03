Achterhoekse boeren willen ‘Pieter Omtzigt for president’

,,En net als de Nederlandse landbouw wordt hij door het Haagse niet op waarde geschat en wil men van hem af”, zegt Van Lier. Daarmee doelt hij op een vel dat verkenner Kajsa Ollongren bij zich droeg en waarop was te lezen: ‘Positie Omtzigt, functie elders’.



,,Het maakt even niet uit of je nu wel of niet voor het CDA bent. Het gaat om Pieter, die verdient onze steun”, zegt Van Lier, die alle boeren in heel Nederland oproept Omtzigt te steunen met een bord.



Omtzigt zelf zit al een tijdje thuis, maar laat zich woensdag voor het eerst weer zien in de Tweede Kamer. Via Twitter reageert hij op alle steunbetuigingen aan hem: ‘Dank voor de overweldigende steun die ik heb ervaren de afgelopen dagen. Kan niet ontkennen dat het soms zelfs iets ongemakkelijk voelde, maar ik waardeer het zeer’.