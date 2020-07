Achterhoekse boerenvoorman vervolgd voor bedreigen agent: ‘Dit slaat nergens op’

Nu definitief: geen kermissen in Groenlo en Lichten­voor­de

14:23 LICHTENVOORDE/GROENLO - Het besluit was eigenlijk begin juni al gevallen: geen kermissen in Groenlo en Lichtenvoorde. Maar door een versoepeling van de coronamaatregelen wilden de gemeente en de organisatoren toch nog even kijken of een kermis alsnog door zou kunnen gaan. Het antwoord: nee.