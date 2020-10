Achterhoekse keepster Moon Pondes opgeroepen voor Oranje

Pondes (20) maakt razendsnel naam in voetballand. De keepster uit Harreveld in de Achterhoek staat pas sinds november 2019 in het doel van PEC Zwolle, als opvolgster van Nienke Olthof.



De jeugdinternational krijgt van bondscoach Sarina Wiegman een kans in de selectie omdat Sari van Veenendaal vanwege een heupblessure in ieder geval de interland tegen Estland in Groningen (23 oktober) mist. De keepster van PSV sluit mogelijk wel aan voor het duel in Pristina tegen Kosovo. Routinier Loes Geurts (Kopparsberg Göteborg) ontbreekt vanwege een hersenschudding.



Nederland heeft aan drie punten in de duels tegen Estland en Kosovo (27 oktober) voldoende voor kwalificatie. Aan het einde van het jaar speelt Oranje nog twee keer in Zwolle, onder meer tegen Kosovo (1 december).