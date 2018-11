Achterhoekse konijnendumper zou dieren voeren aan zijn slangen

Vijf dode konijnen werden zondag gevonden in een bosperceel bij Lievelde, maandag lagen er drie in een beek in Lichtenvoorde. Daar werden er woensdag nog twee gevonden, wat het totaal op tien brengt.

Bij alle dieren vloeide bloed uit de neus en waren bijna alle botten in het lichaam gebroken. De politie zoekt uit of de man deze verwondingen heeft toegebracht aan de konijnen. ,,Volgens hem waren de dieren al dood toen hij ze kocht als reptielenvoer’’, zegt politiewoordvoerder Frank Brouwer. Onderzocht wordt of deze bewering klopt. De man heeft bekend dat hij de konijnen in de natuur heeft gedumpt, daarvoor krijgt hij een proces-verbaal. De reden voor de dumping heeft hij niet gegeven.

Privacy

De politie houdt de woonplaats en leeftijd van de verdachte geheim, om diens privacy te beschermen. Brouwer: ,,Deze zaak zorgt voor veel emoties, en dat begrijpen we. Maar we moeten een heksenjacht voorkomen, want er is niet precies duidelijk wat er is gebeurd en in welke volgorde.’’