Achterhoekse scholen strijden tegen eenzaamheid onder jongeren

Maar ook een praatje maken of iets drinken met leeftijdsgenoten is mogelijk.



Het is één van de initiatieven van middelbare scholen in de Achterhoek om eenzaamheid onder hun leerlingen tegen te gaan. De ‘huiskamer’ in Lichtenvoorde is een samenwerking met Mazzel Jongerenwerk. ,,De ruimte bestaat al zo’n twee jaar, maar zat dicht vanwege corona, net als de scholen zelf. Toch kregen we veel verzoeken van jongeren die graag langs wilden komen, omdat ze het contact met leeftijdsgenoten enorm missen”, zegt jongerenwerker Marco te Nijenhuis.



Dat merken ze op het Metzo College in Doetinchem ook maar al te goed. Hier komen elke dag zo’n 35 leerlingen op school die het thuis niet redden. ,,Dat kunnen eenzame leerlingen zijn, maar ook kinderen die het lastig vinden om in hun eentje aan school te werken of die anderszins in de knel komen thuis”, zegt directeur Hans Baan.