Achterhoekse topdrummer Bob (31) is plots verhuizer door corona: ‘Best wel kloten, maar het is niet anders’

Alle kranten schrijven er over, hij drumt een weergaloze solo in RTL Late Night. Drummer Bob Hogenelst uit Zieuwent studeert in 2015 af op het Conservatorium in Amsterdam. Eindcijfer voor zijn afstudeeroptreden: een 10. Nooit eerder vertoond. ,,Ik heb een tijd goed kunnen leven van de muziek, dankzij mijn bands Birth of Joy, Baskar en Steamroller”, zegt de 31-jarige muzikant.