Agenten tonen zich vaardige herders en vangen ontsnapte schapen met emmer

Virus verliest fors terrein in de Achterhoek door vele coronaprik­ken; testloca­ties voorlopig nog open

9 juni WEHL/ WINTERSWIJK - Het coronavirus verliest fors terrein in de Achterhoek. Het aantal nieuwe coronainfecties is bijna driekwart minder ten opzichte van een maand geleden. Er zijn zelfs nul besmettingen geteld in Bronckhorst en Oost Gelre begin deze week en maar één in zowel Winterswijk als Montferland.