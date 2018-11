Alle tickets voor Zwarte Crossers in 87 seconden uitverkocht

Nieuw

Secondenwerk

De Brommerklasse was met 300 personen in 34 seconden vol, De Wegraceklasse met 60 personen in 37 seconden, de Zwaargewichtklasse met 100 groepen in 60 seconden (waarvan er 25 doorgaan na ballotage), de Specialklasse met100 groepen in 43 seconden (waarvan er 25 doorgaan na ballotage), de Mindervalidenklasse met 80 groepen in 87 seconden (waarvan er 40 doorgaan na ballotage) en de Krangklasse met 60 groepen in 74 seconden (waarvan er 30 doorgaan na ballotage).