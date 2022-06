Anton is gehecht aan de kathedraal van de Achterhoek: ‘Zit hier regelmatig in mijn eentje rond te kijken en te genieten’

Bijvoorbeeld over de grootte van het gebouw voor zo’n relatief kleine gemeenschap als Zieuwent. Over de gigantische hoeveelheid bakstenen en andere bouwmaterialen die met paard en wagen werden aangevoerd. En over de snelheid waarmee de bouw werd voltooid.



,,Ze begonnen in juni 1898 en in oktober 1899 was de officiële opening. Neem alleen al de aanleg van de fundering. Nu heb je het grondwerk met een graafmachine zo voor elkaar. Maar in die tijd gebeurde alles met de hand.”