Arrestatieteam haalt mogelijk vuurwapengevaarlijke man na 18 uur uit woning: ‘Zou bunker in kelder hebben’

Leden van het arrestatieteam haalden de man met ontbloot bovenlijf naar buiten, waarna ambulancepersoneel zich over de man ontfermde. De man is gearresteerd en met een politiewagen naar het bureau gebracht.



Hij wordt ervan verdacht vuurwapens in huis te hebben en had zich mogelijk in de kruipruimte verstopt. De politie kon na de arrestatie van de man niet direct uitsluitsel geven over eventuele (vuur)wapens in de woning.