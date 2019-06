Arriva verzorgt busvervoer uit hele land naar Zwarte Cross

Genieten van wind, sfeer en muziek op jarig festival Over de Top

9 juni LICHTENVOORDE - Storm of niet, het Over de Top festival in Lichtenvoorde is gewoon doorgegaan. En dat was een goede keuze. De festivalbezoekers hebben tijdens de eerste festivaldag genoten van een veelzijdig programma, van plat Groningse liedjes tot Radioheadsongs en van feestelijke ska tot knallende rock 'n roll.