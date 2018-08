Auto knalt van talud en belandt op zijkant in Groenlo

video Premium, wereldbe­roemd in de Achterhoek, speelt voor het laatst

14 augustus LICHTENVOORDE - Rockband Premium stopt. Premium, wereldberoemd in de Achterhoek, speelt zondag 9 september voor het laatst bij De Zaak Op Straat tijdens de Lichtenvoordse kermis. 'Na 16 jaar lachen gieren brullen en exact 250 optredens later, hangen wij onze gitaren aan de wilgen, onze drumstokken gooien we in het maïs en onze dansschoenen gaan in de kast', schrijft de band op zijn Facebookpagina.