Auto met gezin botst tegen boom bij Groenlo, alle inzittenden naar ziekenhuis

‘Illegaal vuurwerk bij pri­vé-feest­je schaadt imago branche’

16 augustus LICHTENVOORDE/DIDAM - Het illegaal afschieten van vuurwerk op privéfeestjes in de nachtelijke uren schaadt het imago van de vuurwerkbranche. ,,Het is niet voor niets verboden”, zegt commercieel-directeur Jasper Groeneveld van het vuurwerkbedrijf Lesli in Lichtenvoorde.