Auto schampt boom en slaat over de kop in Groenlo: bestuurder door brandweer bevrijd

Carrièreswitch Kapster Moniek uit Eibergen gebruikt vaste hand nu om te lassen: ‘Geen moment spijt van overstap’

EIBERGEN - Haar droomberoep? Dat was kapster! Moniek Pierik (32) uit Eibergen had zelfs een eigen kapsalon. Maar ze miste de uitdaging. Nu gebruikt ze haar vaste hand om tanks te lassen bij Mueller in Groenlo. Een opmerkelijke carrièreswitch.

5 februari