Auto slaat over de kop op A18 tussen Varsseveld en Zevenaar, één gewonde

Het ging vrijdag aan het eind van de ochtend mis op de A18 ter hoogte van Westendorp. Een automobilist wilde daar een vrachtwagen met aanhanger inhalen. Bij de inhaalmanoeuvre zag de automobilist een andere weggebruiker over het hoofd, waardoor de twee auto's in botsing kwamen. Een van de auto's sloeg daarbij over de kop.

Hulpdiensten waren snel ter plaatse. De bestuurder van de auto die over de kop sloeg is met onbekend letsel naar het ziekenhuis overgebracht. Hoe het met de andere betrokken automobilist is gesteld, is niet bekend. De beide auto's zijn ernstig beschadigd en moeten worden weggesleept door een bergingsbedrijf.

Door het ongeluk was de A18 tussen Varsseveld en Doetinchem deels afgesloten voor verkeer. Daardoor is een flinke file ontstaan. Rond 13.00 uur was die file opgelost.

