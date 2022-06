Bedrijfsbussen botsen op N18, een slaat over de kop en blijft ondersteboven op kruising liggen

Update Verdachte aangehou­den voor verwoesten­de brand in scoutingge­bouw Groenlo

GROENLO - Op het scoutingterrein in Groenlo is zondagmorgen in alle vroegte een van de gebouwen volledig uitgebrand. De politie vermoedt dat er sprake is van brandstichting en heeft een verdachte aangehouden.

5 juni