Bekladding met Russische scheldwoorden op Joodse begraafplaats in Groenlo, NIK doet aangifte

GROENLO - De Joodse begraafplaats in Groenlo is afgelopen weekend beklad. Het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK) heeft aangifte gedaan bij de politie. ,,Je moet gewoon met je poten van andermans spullen afblijven”, zegt Eduard Huisman van NIK.

In grote blauwe cyrillische letters staan er een teksten op de muur aan weerszijde van de toegangspoort. Vertaling van die woorden leert dat er in het Russisch ‘fuck you’ en ‘hoer’ op de muur geschreven staat. Wie hiervoor verantwoordelijk is, is onduidelijk. Daardoor is ook niet bekend of het om een gerichte actie gaat, of om een misplaatste uiting van jeugdige verveling.

Altijd aangifte

,,Wij nemen dit in ieder geval zeer serieus”, zegt Huisman. ,,Maar dat doen we met bekladdingen altijd. Daarom doen we ook aangifte. Zo heeft de politie een methode in handen om opsporing te verrichtingen.”

De Joods begraafplaats in Groenlo is een rijksmonument en wordt, net als talloze andere Joods begraafplaatsen, beheerd door NIK. De organisatie schakelt binnenkort een gespecialiseerd bedrijf in om de teksten van de muur te laten verwijderen.

Facelift

Later zal de gehele begraafplaats een facelift krijgen. ,,We zijn plannen aan het maken om het Metaheerhuisje aan het begin van de begraafplaats en ook de omheinende muur een beter aanzien te geven. Daarbij komt ook ruimte voor de culturele geschiedenis van Groenlo en haar Joodse inwoners”, zegt Huisman. ,,Ook de boom die tijdens de storm van begin dit jaar door de muur is gevallen, wordt binnenkort opgeruimd.”

Volledig scherm De boom die tijdens een eerdere storm door de muur van de begraafplaats viel, wordt binnenkort opgeruimd. © DG