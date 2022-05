‘Berouwvolle’ oplichter Johan S. vecht zijn celstraf voor list en bedrog in de Achterhoek aan

ZWOLLE/ LICHTENVOORDE - De notoire oplichter Johan S. (52) uit Zwolle gaat in hoger beroep tegen zijn celstraf van één jaar voor zijn daden, vooral gepleegd in de Achterhoek. Hoewel hij tijdens de strafzaak tegen zijn slachtoffers excuses maakte en berouwvol leek, gaat hij niet akkoord met het vonnis.

S. maakte zich in een korte periode schuldig aan meerdere oplichtingen in onder andere de Achterhoek. En hij was afgelopen kerst ook volop actief in Twente. Die Twentse zaken moeten nog voor de rechter komen. Wanneer dat gebeurt, is nog onbekend.

Kwetsbare vrouwen

Johan S. maakte al vele slachtoffers. Hij knoopte op geraffineerde manier een relatie aan met kwetsbare vrouwen. Vervolgens maakte hij misbruik van hun persoonsgegevens en huurde auto’s en woningen in Lichtenvoorde en Eibergen. Zelf betaalde hij uiteraard geen cent. Een hotel-restaurant uit Lichtenvoorde werd ook slachtoffer. Daar bestelde hij onder een valse naam de catering voor zijn zogenaamde bruiloft met 45 gasten.

S. is geboren in het zuiden van het land, maar bracht een groot deel van zijn leven door in Overijssel. Uit zijn strafdossier blijkt dat hij misschien wel 25 jaar met oplichting en bedrog zijn geld ‘verdient’. Hij is daarvoor al meerdere keren veroordeeld.

Nepcateraar

Tijdens de kerstdagen van 2021 kwam hij weer in beeld als nepcateraar uit Hengelo. In die rol dupeerde hij in de laatste weken van 2021 klanten en leveranciers in Twente. Door zich uit te geven als eigenaar John Bax van een cateringbedrijf met flitsende website en glimmende folders won S. in deze regio het vertrouwen van mensen.

Hij werd ontmaskerd toen één van zijn slachtoffers een foto op Facebook plaatste. Hij werd toen door een ander slachtoffer en een gedupeerde van lang geleden herkend als Johan S. Daarop begon de politie een zoektocht. Eind januari werd S. in Groningen opgepakt.