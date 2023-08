MET VIDEO Ook in de stromende regen trekken Doortje en haar vriendin­nen trouw hun baantjes in Gorssel: ‘Dit hoort bij ons leven’

De zomer van 2023 valt grotendeels in het water en dat houdt veel zwemlustigen thuis. Maar in De Boskoele kunnen ze er elke dag de klok op gelijkzetten: rond 09.00 uur plonst Doortje Rood (76) uit Eefde het zwembad in. Ook nu, als de regen met bakken uit de hemel komt. Weer of geen weer, Doortje trekt in Gorssel trouw haar baantjes. Soms alleen, soms met haar vriendinnenclubje.