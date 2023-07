God, gebed en wijn in een Vordens wijngoed: ‘Plek inspireert op een andere manier dan een kerk’

Het is weer eens wat anders: een gezamenlijk gebed, tromgeroffel en muziek, maar ook stilte en meditatie. Met na afloop hapjes en een glas wijn. En dat in een wijngaard. Hoe een wijngoed in Vorden een dominee en bezoekers inspireert. ,,Hoe gekker de plek, hoe mooier ik het vind.”