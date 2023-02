Bezwaren boeren tegen zonnepark van tafel: ‘Wonen te ver weg om op te komen voor natuur’

Tegenstan­ders wonen te ver van zonnepark en mogen daarom niet opkomen voor belangen vogels en dassen

ARNHEM - De vergunning voor het zonnepark aan de Hegemansweg in Groenlo blijft in stand. Dat laat de bestuursrechter in Arnhem weten. Tegenstanders van het zonnepark hadden de gemeente Oost Gelre voor de rechter gedaagd omdat de vergunning in hun ogen niet verleend had mogen worden.

15 maart