Boer Leo heeft 500 zonnepanelen op zijn dak maar mag geen stroom terug leveren

Slingeland wil voor 1 juli polikli­niek vaatchirur­gie openen in Oost-Achterhoek

17 mei GROENLO - Het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem wil voor 1 juli een polikliniek vaatchirurgie openen in de Oost-Achterhoek. Onderzocht wordt of dit in Groenlo kan.