Bom onder contract Zwarte Cross en crossclub, festival genoodzaakt alternatieven te onderzoeken

De organisatie van het evenement in Lichtenvoorde huurt jaarlijks een stuk grond en de bijbehorende crossbaan van crossvereniging MACL. Maar dat huurcontract loopt dit jaar af en de crossvereniging is niet akkoord gegaan met een nieuw contract waar jaren over onderhandeld is.



,,Een meerderheid van de leden heeft tegen het nieuwe contract gestemd”, zegt Frank Dusseldorp, die vanwege de kwestie is opgestapt als voorzitter van de crossvereniging. Hij durft niet te zeggen of het goed gaat komen.