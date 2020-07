Jonge Achterhoekers fietsen langs alle straten van Monopoly: ‘Vliegvakantie is toch helemaal niet nodig?’

Ze passen voor een vliegvakantie naar Spanje of Italië. Ook een gepland verblijf in het Duitse Heidelberg laten ze voor wat het is. Corné Donderwinkel (22) en zijn vriendin Iris Domhof (18) kiezen een milieuvriendelijke coronavakantie: een fietstocht vanaf hun Achterhoekse woonplaats Zieuwent langs alle straten van het populaire bordspel Monopoly. Duur: pakweg twaalf dagen. Totale lengte: 723 kilometer.

Iris, VWO-scholiere in Groenlo, heeft het verzonnen. Vriend Corné, student natuur- en sterrenkunde in Nijmegen, vindt het allemaal prima. ,,We zijn niet perse avontuurlijk, wel ondernemend'', zeggen ze. Komend weekeinde vertrekken ze. De fietsen moeten nog wel enigszins worden opgeknapt. Er rammelt nog het één en ander.

Quote Op vliegvakan­tie? Waarom zou je het risico nemen dat je niet terug kan, of dat je besmet raakt? Iris Domhof

Dat mensen ondanks de coronacrisis op vliegvakantie gaan wil er bij Iris niet in. ,,Dat is toch helemaal niet nodig? Waarom zou je het risico nemen dat je niet terug kan, of dat je besmet raakt? Ik zie het nut er niet van.''