Brand bij lege school Groenlo snel geblust

cijfers per gemeente Voertuigen worden vooral in deze Twentse plaats gestolen (en in deze juist niet)

Voertuigdieven slaan in Twente voornamelijk hun slag in Enschede. Vorig jaar werd 443 keer aangifte gedaan in deze gemeente. In de Hof van Twente werden vorig jaar slechts drie voertuigen gestolen. Dat meldt kenniscentrum LIV op basis van aangiftecijfers van de RDW en de politie.

19 januari