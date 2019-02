Brandwonden voor zoon die brandende tractor uit schuur Zieuwent rijdt

Het is bijna kwart voor tien zondagochtend als de vrouw van Ten Have de op dat moment vredige boerderij aan de Kranenkampsweg verlaat. Een half uur later ziet de wereld er voor de familie heel anders uit. Ten Have, die na het werk weer even in bed is gekropen, kijkt uit het raam en ziet alleen maar een gitzwarte massa. Hij en zijn zoon trekken snel wat aan en haasten zich naar de schuur waar een van de tractoren in vlammen opgaat. ,,We dachten maar een ding: aan de koeien en de kalveren die in dezelfde schuur stonden.”