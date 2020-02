Brengt stikstof de Zwarte Cross in de problemen? ‘Niks doen is geen optie’

Ronkende motoren en dampende uitlaten kenmerken de Zwarte Cross al bijna 25 jaar. Maar moet de stikstofuitstoot die hierdoor ontstaat nu voor het eerst worden gecompenseerd? Dat is de vraag nu de regels flink zijn aangescherpt.



De Zwarte Cross is jaarlijks op festivalterrein De Schans bij Lichtenvoorde. Dat is dichtbij het Natura 2000-gebied Korenburgerveen. Sinds januari zijn de regels voor stikstofuitstoot verscherpt. Behalve voor boeren en bouwers ook voor de organisatoren van evenementen. Zoals de Formule 1 in Zandvoort en dus ook de Zwarte Cross.



De festivalorganisatie heeft de uitstoot van de Zwarte Cross berekend en die cijfers liggen nu ter beoordeling bij de provincie, zegt Marcus ten Zijthoff van de Feestfabriek, organisator van het festival. ,,Toen het Programma Aanpak Stikstof (PAS) nog gold, toonden de berekeningen dat de stikstofdepositie op het Korenburgerveen ver beneden de drempelwaarde lag. Met het omvallen van het PAS, vorig jaar, is ook de drempelwaarde vervallen. Nu moeten wij, net als ieder evenement in Nederland, onderzoeken of sprake is van neerslag van stikstof op een Natura2000-gebied.”