Camping Zwarte Cross voortaan voor 18 jaar en ouder

Eén minuut stilte bij de Slag om Grolle

20 oktober GROENLO - Vlak voordat het strijdgewoel op het slagveld van Groenlo zondagmiddag losbarst is het één minuut stil. De stilte is voor alle slachtoffers die zijn gevallen in de strijd die dit weekend in de Achterhoekse vestingstad wordt nagespeeld. En ook voor alle slachtoffers die zijn gevallen bij de veldslagen die in heel Europa door re-enactors worden nagespeeld.