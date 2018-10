Canadees voor boerengolf naar Lievelde: 'Farmers Golf is geweldig'

Doug Henniger (65) heeft een boerderij in het dorpje Wolfbille in de provincie Nova Scotia, aan de oostkust van Canada. Sinds tien jaar heeft hij een boerengolfbaan op zijn erf. Dit weekeinde is hij met drie landgenoten in de Achterhoek, om mee te doen met het open Nederlands kampioenschap boerengolf in Lievelde.

Lekker buiten

Een van zijn teamgenoten is Ruth Ward, 76 lentes jong, een vriendelijke, vitale vrouw en ook een verwoed beoefenaar van de sport. ,,Waarom we hier naar toe zijn gevlogen? Farmers golf is geweldig om te doen. Je bent lekker buiten, je beweegt en bent actief. Bovendien zijn het ontzettend aardige mensen, hier.’’