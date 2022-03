Cees Oosterwijk aan de slag als informateur in Oost Gelre

Niet meer vaccineren op zondag nu steeds minder mensen zich laten prikken

DOETINCHEM/ LICHTENVOORDE - De vaccinatielocaties van de GGD in regio gaan op zondag dicht. Dit nu er een stuk minder vraag is naar coronavaccinaties het niet meer noodzakelijk is de prikplekken zeven dagen in de week open te houden.

19 februari