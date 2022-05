Clemens’ huis wordt minder waard door vele verkeer: ‘Eerst had ik één drukke weg voor de deur, nu twee’

Wiegerinck zegt dat zijn vrijstaande woning minder waard is geworden door de aansluiting van de Oude Winterswijkseweg op de rotonde in de Hamelandweg. Het verkeer rijdt sindsdien op zo’n tien meter afstand van zijn gevel.



Met de rotonde wilde Oost Gelre bereiken dat het verkeer in Lichtenvoorde een andere route ging nemen naar Winterswijk.



Nu mag er zestig kilometer uur worden gereden op tien meter van de gevel van het huis van Wiegerinck. Hij heeft dagelijks last van de gevolgen, want na de aanleg van de rotonde is de overlast verdubbeld: ,,Nu heb ik twee drukke wegen bij mijn huis”, zei hij.